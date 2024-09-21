В Госдуме рассказали, что повестки в России в осенний призыв будут приходить традиционным способом

«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — указал парламентарий.





Депутат добавил, что полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025-го.





Недавно сайт реестра электронных повесток для военнообязанных заработал в тестовом режиме в Рязанской области, на Сахалине и в Марий Эл. Власти утверждают, что все данные, представленные на портале, надежно защищены.





Создание реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках, который президент России Владимир Путин подписал в апреле 2023 года.