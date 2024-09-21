В Госдуме рассказали, что повестки в России в осенний призыв будут приходить традиционным способом

Осенний призыв в 2024 году пройдет по старым правилам, повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — указал парламентарий.
Депутат добавил, что полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025-го.
Недавно сайт реестра электронных повесток для военнообязанных заработал в тестовом режиме в Рязанской области, на Сахалине и в Марий Эл. Власти утверждают, что все данные, представленные на портале, надежно защищены.
Создание реестра воинского учета предусмотрено законом об электронных повестках, который президент России Владимир Путин подписал в апреле 2023 года.