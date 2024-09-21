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Володин заявил, что власть в Европе захватили суррогаты
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Он подчеркнул, что деградировавшим обществом легче управлять и манипулировать undefined
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Володин заявил, что власть в Европе захватили суррогаты

Он подчеркнул, что деградировавшим обществом легче управлять и манипулировать

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «Запад продолжает сходить с ума». Он рассказал, что резонансной темой последних дней стало наложение санкций на спортсмена, который во время Олимпиады в Париже перекрестился перед выступлением. 


«Что в очередной раз подтверждает безумство, в которое впала Европа», — указал Володин. 


Он также напомнил, что церемония открытия Игр оскорбила чувства христиан всего мира. 


«Борьба с традиционными религиями, исповедующими истинные ценности, началась в Европе давно. Христианство, ислам и иудаизм категорически не поддерживают все то, что агрессивно тиражируется и навязывается на Западе», — написал Володин в Telegram-канале. 


Он заявил, что в России отстаивают традиционные ценности, уважительно относится к вероисповеданию граждан.


«Для нас брак — это союз мужчины и женщины. Смена пола в нашей стране запрещена», — отметил председатель Госдумы. 


Он подчеркнул, что эти решения в РФ приняли осознанно, «думая о будущем наших детей и страны». Володин заключил, что «у Европы с их выбором будущего нет». 

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#володин #европа #госдума
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