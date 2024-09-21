Володин заявил, что власть в Европе захватили суррогаты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «Запад продолжает сходить с ума». Он рассказал, что резонансной темой последних дней стало наложение санкций на спортсмена, который во время Олимпиады в Париже перекрестился перед выступлением.





«Что в очередной раз подтверждает безумство, в которое впала Европа», — указал Володин.





Он также напомнил, что церемония открытия Игр оскорбила чувства христиан всего мира.





«Борьба с традиционными религиями, исповедующими истинные ценности, началась в Европе давно. Христианство, ислам и иудаизм категорически не поддерживают все то, что агрессивно тиражируется и навязывается на Западе», — написал Володин в Telegram-канале.





Он заявил, что в России отстаивают традиционные ценности, уважительно относится к вероисповеданию граждан.





«Для нас брак — это союз мужчины и женщины. Смена пола в нашей стране запрещена», — отметил председатель Госдумы.





Он подчеркнул, что эти решения в РФ приняли осознанно, «думая о будущем наших детей и страны». Володин заключил, что «у Европы с их выбором будущего нет».