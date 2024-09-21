«Московская A Cappella»: выступления музыкантов из России, Китая и многих других стран

Зрители сюда также приезжали из десятков регионов России. Например, одна гостья попала на площадку на Манежной площади случайно, будучи проездом в столице.





«Все классно! Нам очень понравилось», — рассказала жительница Архангельска. Также приехали зрители из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Севастополя.





Китай на фестивале «Московская A Cappella» представил коллектив Liping Grand Song of Dong Ethnic Group. В составе группы более 25 человек. В 2009 году ее внесли в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.





Коми представлял ансамбль «Оз Тусьяс». В репертуаре коллектива как современные, так и народные песни. Ребята уже участвовали в фестивале «Московская A Cappella» пять лет назад и заняли второе место.





На площадках фестиваля можно было послушать музыку, потанцевать, поучаствовать в играх и мастер-классах. Как проходила «Московская A Cappella», можно узнать, посмотрев видеоролик, а также прочитав о мероприятиях на сайте проекта.