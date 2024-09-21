В Москве арестовали 19 человек после стрельбы у офиса Wildberries

Также известно, что четырех человек, включая сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука, отпустили после допроса.





Ранее ТАСС сообщал, что по месту жительства Бакальчука провели обыски в рамках уголовного дела о стрельбе. В ходе следственных действий были изъяты предметы, которые представляют интерес для следствия, сообщили агентству в правоохранительных органах.





Стрельба произошла в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, 18 сентября. По данным Следственного комитета России, пострадали семеро, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.





Было задержано порядка 30 человек. Следственный комитет завел уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранение огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.