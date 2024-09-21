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Минобороны РФ: За ночь силы ПВО нейтрализовали 101 украинский беспилотник
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Больше всего дронов сбили над Брянской областью undefined
Новости

Минобороны РФ: За ночь силы ПВО нейтрализовали 101 украинский беспилотник

Больше всего дронов сбили над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 101 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что 53 беспилотника перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 — над Краснодарским краем, пять — над Калужской, по три беспилотника — в Тверской и Белгородской областях, по одному — над территориями Смоленской и Курской областей. 


Также один дрон сбили над Крымом. 16 беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря, добавили в Минобороны. 


Ранее о детонации взрывоопасных объектов после прилета дронов сообщали власти Кубани. Там в безопасные населенные пункты эвакуировали жителей поселка в Тихорецком районе. 

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