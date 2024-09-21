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В Тверской области в связи с инцидентом эвакуировали пассажиров на станции Старая Торопа
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По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет undefined
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В Тверской области в связи с инцидентом эвакуировали пассажиров на станции Старая Торопа

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет

Пассажиры и персонал вокзала на станции Старая Торопа в Тверской области были эвакуированы после инцидента. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, подчеркнули представители Октябрьской железной дороги. Что именно произошло — не сообщалось.

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Эвакуация началась в 02:42 мск, уточняется в Telegram-канале. Там отметили, что пассажирский поезд №63 Москва — Псков отправлен альтернативным маршрутом, в настоящее время он следует в пункт назначения с задержкой приблизительно на два часа. 


Также сообщалось, что в пути задержан пассажирский поезд №87 Санкт-Петербург — Смоленск, отставание от графика составляет около часа. Пригородные поезда №6801 Ржев — Русаново и №6802 Русаново — Ржев следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно.


Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что силами Минобороны были сбиты беспилотники на юго-западе региона. 

#тверская область #старая торопа #эвакуация
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