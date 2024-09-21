В Тверской области в связи с инцидентом эвакуировали пассажиров на станции Старая Торопа

Эвакуация началась в 02:42 мск, уточняется в Telegram-канале. Там отметили, что пассажирский поезд №63 Москва — Псков отправлен альтернативным маршрутом, в настоящее время он следует в пункт назначения с задержкой приблизительно на два часа.





Также сообщалось, что в пути задержан пассажирский поезд №87 Санкт-Петербург — Смоленск, отставание от графика составляет около часа. Пригородные поезда №6801 Ржев — Русаново и №6802 Русаново — Ржев следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно.





Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что силами Минобороны были сбиты беспилотники на юго-западе региона.