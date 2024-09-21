В Краснодарском крае украинские дроны атаковали Тихорецкий район, эвакуирован поселок

«Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — рассказал губернатор.





В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, указал Кондратьев.





«В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия», — добавил он.





На месте инцидента находится глава района Анатолий Перепелин и докладывает Кондратьеву о ситуации. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет, уточнил губернатор.