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В Краснодарском крае украинские дроны атаковали Тихорецкий район, эвакуирован поселок
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После прилета БПЛА началась «детонация взрывоопасных предметов», пояснил губернатор Кондратьев undefined
Новости

В Краснодарском крае украинские дроны атаковали Тихорецкий район, эвакуирован поселок

После прилета БПЛА началась «детонация взрывоопасных предметов», пояснил губернатор Кондратьев

Ночью Тихорецкий район подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, два дрона были подавлены силами ПВО и РЭБ. 

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«Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — рассказал губернатор. 


В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, указал Кондратьев. 


«В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия», — добавил он. 


На месте инцидента находится глава района Анатолий Перепелин и докладывает Кондратьеву о ситуации. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет, уточнил губернатор. 

Тихорецк расположен примерно в 114 километрах к северо-востоку от Краснодара.

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