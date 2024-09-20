Число жертв при авиаударе Израиля по Бейруту выросло до 12

В результате авиаудара по столице Ливана Бейруту со стороны Израиля погибли 12 человек, а 66 человек были ранены. Такие данные приводятся в сводке Минздрава Ливана, размещенной в его Telegram-канале.
В сводке уточняется, что число жертв за последние часы выросло с 8 до 12 человек, а раненых — с 59 до 66 человек.
По информации телеканала Al Jadeed, в ходе воздушной атаки был убит военный руководитель шиитской милиции «Хезболла» Ибрагим Акиль.
Также было убито порядка 20 командиров высшего командования спецподразделения «Радван» движения «Хезболла», сообщает портал Axios.
Начальник Генштаба армии Израиля Герци Халеви заявил, что уничтоженные в Бейруте командиры планировали совершить нападение на север Израиля, подобное атаке ХАМАС 7 октября 2023 года. Однако израильские военные сумели нанести по ним упредительный удар.