Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список стран, навязывающих деструктивные установки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В перечень вошли 47 стран и территорий, которые «реализуют политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».
В список включены такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Украина и другие государства.
Перечень утвержден в соответствии с указом президента об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности.
Распоряжение, к которому прилагается список стран, вступает в силу со дня официального опубликования.