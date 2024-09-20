Новости
Новости 18+
St
Мишустин утвердил список стран, навязывающих деструктивные установки
18+
В него вошли 47 стран undefined
Новости

Мишустин утвердил список стран, навязывающих деструктивные установки

В него вошли 47 стран

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список стран, навязывающих деструктивные установки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

В перечень вошли 47 стран и территорий, которые «реализуют политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

В список включены такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Украина и другие государства.

Перечень утвержден в соответствии с указом президента об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности.

Распоряжение, к которому прилагается список стран, вступает в силу со дня официального опубликования.

#михаил мишустин #страны #указ президента
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...