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Москва планирует удвоить оборот креативных индустрий к 2030 году
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В столице завершился форум БРИКС «Облачные города» undefined
Новости

Москва планирует удвоить оборот креативных индустрий к 2030 году

В столице завершился форум БРИКС «Облачные города»

Москва к 2030 году планирует в два раза нарастить оборот креативных индустрий и в 1,5 раза увеличить их вклад в валовой региональный продукт (ВРП), сообщает портал mos.ru.

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Отмечается, что эксперты относят человеческий капитал и креативные индустрии к значимым составляющим экономики городов будущего. В творческом секторе Москвы уже сегодня работает около 110 тысяч компаний, большинство из них — в киноотрасли, издательском деле, сфере моды, музыки и видеоигр.

Кроме этой темы на прошедшем в парке «Зарядье» форуме БРИКС «Облачные города» обсудили цифровизацию, новые технологии, передовые управленческие практики, инфраструктурные мегапроекты, предпринимательство и поддержку экспорта.

На форуме присутствовали управленцы и эксперты из разных стран, включая Бразилию, Индию, Китай, Малайзию, Саудовскую Аравию, Катар, Турцию и Казахстан. 

#москва #брикс #форум
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