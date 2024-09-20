Москва планирует удвоить оборот креативных индустрий к 2030 году

Москва к 2030 году планирует в два раза нарастить оборот креативных индустрий и в 1,5 раза увеличить их вклад в валовой региональный продукт (ВРП), сообщает портал mos.ru.
Отмечается, что эксперты относят человеческий капитал и креативные индустрии к значимым составляющим экономики городов будущего. В творческом секторе Москвы уже сегодня работает около 110 тысяч компаний, большинство из них — в киноотрасли, издательском деле, сфере моды, музыки и видеоигр.
Кроме этой темы на прошедшем в парке «Зарядье» форуме БРИКС «Облачные города» обсудили цифровизацию, новые технологии, передовые управленческие практики, инфраструктурные мегапроекты, предпринимательство и поддержку экспорта.
На форуме присутствовали управленцы и эксперты из разных стран, включая Бразилию, Индию, Китай, Малайзию, Саудовскую Аравию, Катар, Турцию и Казахстан.