Москва планирует удвоить оборот креативных индустрий к 2030 году

Отмечается, что эксперты относят человеческий капитал и креативные индустрии к значимым составляющим экономики городов будущего. В творческом секторе Москвы уже сегодня работает около 110 тысяч компаний, большинство из них — в киноотрасли, издательском деле, сфере моды, музыки и видеоигр.