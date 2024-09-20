В доме Бакальчука провели обыски из-за дела о стрельбе у офиса Wildberries

По месту жительства сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука провели обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обыски проходили в рамках уголовного дела о стрельбе у главного офиса компании в центре Москвы.
В ходе следственных действий в доме Бакальчука были изъяты предметы, которые представляют интерес для следствия, сообщили агентству в правоохранительных органах.
Стрельба произошла в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, 18 сентября. По данным Следственного комитета России, пострадали семеро, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.