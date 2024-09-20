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В доме Бакальчука провели обыски из-за дела о стрельбе у офиса Wildberries
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Силовики изъяли предметы, представляющие интерес для следствия undefined
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В доме Бакальчука провели обыски из-за дела о стрельбе у офиса Wildberries

Силовики изъяли предметы, представляющие интерес для следствия

По месту жительства сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука провели обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Обыски проходили в рамках уголовного дела о стрельбе у главного офиса компании в центре Москвы.

В ходе следственных действий в доме Бакальчука были изъяты предметы, которые представляют интерес для следствия, сообщили агентству в правоохранительных органах.

Стрельба произошла в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, 18 сентября. По данным Следственного комитета России, пострадали семеро, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

#wildberries #бакальчук #обыск
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