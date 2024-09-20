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Три человека погибли в результате атаки Израиля на Ливан
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Еще 17 ранены undefined
Новости

Три человека погибли в результате атаки Израиля на Ливан

Еще 17 ранены

Израильский налет на южную окраину Бейрута привел к гибели трех человек. Еще 17 получили ранения, заявили в Минздраве Ливана.

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Ранее ливанское новостное агентство NNA передавало информацию о гибели по меньшей мере пятерых детей в результате израильского удара.

Израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» заявило, что целью израильского авиаудара по ливанской столице был высокопоставленный командир «Хезболлы».

Ранее очевидцы сообщили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута, пишет РИА Новости. Сильные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов.

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