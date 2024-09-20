Собянин: На киноплатформе «Москино» создадут афишу всех киномероприятий столицы

На киноплатформе «Москино» появится сервис «Афиша», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В сервисе будет собрана информация обо всех крупных фестивалях, творческих конкурсах, профессиональных форумах и других мероприятиях московского кинокластера.
Кроме того, киноплатформа помогает организовывать в столице кино-, теле- и видеосъемки. На ней представлены почти 700 площадок для съемок, в числе которых парки, улицы, вокзалы, фестивальные площадки, дворцы и другие объекты. Платформа также позволяет забронировать павильоны главных киностудий города.
Собянин заявил, что киноплатформа упрощает взаимодействие с Кинокомиссией Москино и помогает согласовать съемки в городе.
За год работы киноплатформу «Москино» посетили почти 140 тысяч человек.