Собянин: На киноплатформе «Москино» создадут афишу всех киномероприятий столицы

Кроме того, киноплатформа помогает организовывать в столице кино-, теле- и видеосъемки. На ней представлены почти 700 площадок для съемок, в числе которых парки, улицы, вокзалы, фестивальные площадки, дворцы и другие объекты. Платформа также позволяет забронировать павильоны главных киностудий города.