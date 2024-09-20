Армия Израиля заявила о нанесении удара по Бейруту

Израильские военные нанесли точечный удар по столице Ливана Бейруту. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В южном пригороде ливанской столицы прогремели три сильных взрыва, пишет РИА Новости со ссылкой на слова очевидца.
Самолеты израильских ВВС атаковали район Дахия, где находятся штабные офисы «Хезболла», пишет ТАСС. Корреспондент агентства сообщает, со стороны южной окраины в небо поднимается столб дыма. В мэрии корреспонденту заявили, что истребители выпустили четыре ракеты по району расположения мечети Эль-Каим.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Целями стали порядка 30 объектов военной инфраструктуры.
Кроме того, со стороны Ливана ранее были выпущены около 140 снарядов по северным районам Израиля.