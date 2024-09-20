Армия Израиля заявила о нанесении удара по Бейруту

Самолеты израильских ВВС атаковали район Дахия, где находятся штабные офисы «Хезболла», пишет ТАСС. Корреспондент агентства сообщает, со стороны южной окраины в небо поднимается столб дыма. В мэрии корреспонденту заявили, что истребители выпустили четыре ракеты по району расположения мечети Эль-Каим.