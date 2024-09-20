Площадь пожара в Подольске увеличилась до 4,8 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в производственном здании в подмосковном Подольске увеличилась до 4,8 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России. О каком именно здании идет речь, в службе не уточнили.
Самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.
В МЧС также сообщили, что кровля здания частично обрушилась. К тушению пожара привлечено более 70 человек и 24 единицы техники, в том числе вертолет Ми-26.
Ранее сообщалась, что площадь пожара 3,6 тысячи квадратных метров. НТВ пишет, ссылаясь на данные администрации городского округа, что горит один из корпусов кабельного завода «СПКБ Техно».