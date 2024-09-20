Новости
Новости 18+
St
Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 16 тысяч бойцов в зоне СВО
18+
В плен сдались 53 украинских военных undefined
Новости

Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 16 тысяч бойцов в зоне СВО

В плен сдались 53 украинских военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю в зоне специальной военной операции (СВО) потеряли до 16 810 бойцов, заявили в Минобороны России.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Самые большие потери украинские войска понесли в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Юг» (4855 человек), «Запад» (3745 человек) и «Центр» (3610 человек).

С момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли 15 300 солдат, а также десятки единиц различной бронетехники, уточнили в ведомстве.

Также в министерстве заявили, что за неделю средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь ракет ATACMS, 12 авиабомб Hammer, 42 снаряда HIMARS, а также 305 беспилотников ВСУ.

Кроме того, в течение недели на линии боевого соприкосновения в плен сдались 53 украинских военных.

Российские войска уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении, ВСУ несут существенные потери, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

#сво #минобороны #андрей белоусов
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...