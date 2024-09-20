Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 16 тысяч бойцов в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю в зоне специальной военной операции (СВО) потеряли до 16 810 бойцов, заявили в Минобороны России.
Самые большие потери украинские войска понесли в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Юг» (4855 человек), «Запад» (3745 человек) и «Центр» (3610 человек).
С момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли 15 300 солдат, а также десятки единиц различной бронетехники, уточнили в ведомстве.
Также в министерстве заявили, что за неделю средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь ракет ATACMS, 12 авиабомб Hammer, 42 снаряда HIMARS, а также 305 беспилотников ВСУ.
Кроме того, в течение недели на линии боевого соприкосновения в плен сдались 53 украинских военных.
Российские войска уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении, ВСУ несут существенные потери, заявил министр обороны Андрей Белоусов.