Концерт певца SHAMAN в Нижнем Тагиле отменили из-за проблем с логистикой

Концерт исполнителя SHAMAN в Нижнем Тагиле, который должен был состояться 24 сентября, отменен. Директор артиста Антон Коробков-Землянский сообщил Daily Storm, что были проблемы с логистикой. До этого организаторы объяснили отмену выступления певца «техническими причинами» и извинились перед местными жителями.





«Там просто с логистикой небольшие проблемы возникли. Не все успеваем. Поэтому отменили [концерт в Нижнем Тагиле]», — заявил директор заслуженного артиста России.





В разговоре с Daily Storm Коробков-Землянский попросил все уточняющие вопросы направить в письменной форме. К моменту выхода материала ответа не последовало.





SHAMAN планировал выступить в Нижнем Тагиле с программой «Победа!». За неделю до концерта больше половины мест остались не выкуплены. Компания «Артисты и звезды», занимающаяся организацией шоу, впоследствии сообщила «Подъему», что мероприятие отменено по инициативе певца. Представитель фирмы посоветовал журналисту издания обратиться в PR-службу SHAMAN, а на вопрос «Получается, что от самого артиста поступила инициатива об отмене концерта?» ответил «да».





На прошлой неделе в Ставрополе также отменили выступление SHAMAN. Такое решение было принято после опроса губернатора в соцсетях. Тогда 81% респондентов высказались против проведения праздников в любом формате.





Следующий концерт с участием артиста намечен на 25 сентября. Исполнитель должен выйти на сцену в «МТС Live Холл» в Екатеринбурге. Пока на мероприятие продано чуть больше половины билетов. Но организаторы заявили местному порталу 66.RU, что не планируют отменять концерт.





Ждут певца и в Челябинске. Концерт запланирован на 2 октября в «МТС Live Холл». Пока сообщений об отмене шоу не поступало. Судя по карте зала с проданными билетами на сайте «Артзвезды», практически весь партер и средняя часть зала выкуплены, а слева и справа от сцены свободных мест достаточно. Цена билетов на концерт — от двух до восьми тысяч рублей.





При этом выступление SHAMAN в Магнитогорске 3 октября не состоится. Организаторы на официальной странице концерта во «ВКонтакте» объяснили отмену шоу «техническими причинами» и принесли извинения публике. В сообщении отмечалось, что процесс возврата средств за электронные билеты начинается с подачи заявления через официальный сайт.





Срок зачисления денег на счет может составлять от трех до 30 дней, в зависимости от условий работы банка. Организаторы также напомнили, что при покупке билетов через посреднические агентства людям следует обращаться за возвратом к этим же операторам.