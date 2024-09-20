Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

Национальный координационный центр кибербезопасности Украины при СНБО запретил военным, чиновникам, а также работникам объектов критической инфраструктуры использовать Telegram на рабочих устройствах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).