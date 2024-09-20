Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

Национальный координационный центр кибербезопасности Украины при СНБО запретил военным, чиновникам, а также работникам объектов критической инфраструктуры использовать Telegram на рабочих устройствах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Отмечается, что исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.
Соответствующее решение было принято по итогам совещания НКЦК. В нем приняли участие представители основных военных и цифровых министерств Украины, уточнили в пресс-службе СНБО.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирил Буданов заявил, что у российских спецслужб есть доступ к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также к их персональным данным.
Буданов отметил, что он «всегда выступал за свободу слова, однако вопрос Telegram является вопросом национальной безопасности».
Представители Службы безопасности Украины (СБУ) также утверждают, что Telegram используется для кибератак, распространения фишингового и вредоносного ПО, установки геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов.