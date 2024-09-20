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Кадыров заявил об отправке двух Cybertruck в зону СВО
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Автомобили работают штатно undefined
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Кадыров заявил об отправке двух Cybertruck в зону СВО

Автомобили работают штатно

В зону специальной военной операции были отправлены еще две машины Cybertruck, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Как он написал в Telegram-канале, западная техника «прекрасно справляется с возложенными задачами». Пост Кадырова сопровождает видео работы электропикапов в зоне СВО.

Он уточнил, что удаленное отключение не коснулось автомобилей. Эти машины работают штатно и без сбоев.

Ранее Кадыров заявил, что глава Tesla Илон Маск подарил ему пикап Cybertruck, и добавил, что на электрокар в Чечне установили крупнокалиберный пулемет.

Позже Кадыров сообщил, Маск удаленно отключил электропикап Cybertruck, который к этому времени находился в зоне СВО.

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