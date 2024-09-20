Трое жителей Херсонской области пострадали за сутки при обстрелах ВСУ

Трое мирных жителей Херсонской области ранены в результате обстрелов украинских войск за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Он уточнил, что пострадали мужчина и женщина. Они получили множественные осколочные ранения, их доставили в больницу. Также легкие ранения получила еще одна женщина. Ей оказали помощь на месте.
За минувшие сутки ВСУ выпустили 37 снарядов по 10 населенным пунктам Херсонской области, добавил Сальдо.
Ранее сообщалось, что Белгородская область была атакована более 35 раз за сутки беспилотниками ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших в результате атаки нет.