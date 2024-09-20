«Московская A Cappella»: хор «Петербургские серенады»

Кавер на песню «Гражданской обороны» или духовная музыка? На конкурсе «Московская A Cappella» можно было услышать и то, и другое. Мероприятия проходили в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и охватили сразу 30 площадок, одной из которых стала уютная лаундж-зона на площади Революции.