«Московская A Cappella»: хор «Петербургские серенады»

Кавер на песню «Гражданской обороны» или духовная музыка? На конкурсе «Московская A Cappella» можно было услышать и то, и другое. Мероприятия проходили в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и охватили сразу 30 площадок, одной из которых стала уютная лаундж-зона на площади Революции.
Здесь, например, выступал камерный хор «Петербургские серенады». Коллектив основан в 1991 году на музыкальном факультете РГПУ имени Герцена, а его название дано по одноименному циклу хоровых миниатюр Александра Даргомыжского.
Репертуар хора сложен и разнообразен. Он включает в себя произведения русских и зарубежных композиторов a cappella, например, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова и Брамса, а также музыку современных петербургских авторов — Баневича, Короленко, Слонимского и других.
Коллектив исполняет произведения различных стилей и эпох, светскую и духовную музыку, сочинения русских и зарубежных классиков.
На площадках фестиваля «Московская A Cappella» можно было послушать музыку, потанцевать, поучаствовать в играх и мастер-классах. Как проходила «Московская A Cappella» — читайте на сайте.