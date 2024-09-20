Новости
Новости 18+
St
«Московская A Cappella»: хор «Петербургские серенады»
18+
Хор исполнял классику и музыку современных петербургских авторов undefined
Новости

«Московская A Cappella»: хор «Петербургские серенады»

Хор исполнял классику и музыку современных петербургских авторов

Кавер на песню «Гражданской обороны» или духовная музыка? На конкурсе «Московская A Cappella» можно было услышать и то, и другое. Мероприятия проходили в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и охватили сразу 30 площадок, одной из которых стала уютная лаундж-зона на площади Революции.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Здесь, например, выступал камерный хор «Петербургские серенады». Коллектив основан в 1991 году на музыкальном факультете РГПУ имени Герцена, а его название дано по одноименному циклу хоровых миниатюр Александра Даргомыжского.

Репертуар хора сложен и разнообразен. Он включает в себя произведения русских и зарубежных композиторов a cappella, например, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова и Брамса, а также музыку современных петербургских авторов — Баневича, Короленко, Слонимского и других.

Коллектив исполняет произведения различных стилей и эпох, светскую и духовную музыку, сочинения русских и зарубежных классиков.

На площадках фестиваля «Московская A Cappella» можно было послушать музыку, потанцевать, поучаствовать в играх и мастер-классах. Как проходила «Московская A Cappella» — читайте на сайте.

#музыка #москва2030 #фестиваль
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...