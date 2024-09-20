СК раскрыл убийство американского военкора Бентли в ДНР

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли, сообщили в пресс-службе СК.
По версии следствия, 8 апреля 2024 года четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов применили к Бентли физическое насилие и пытки, в результате чего мужчина скончался.
В тот же день обвиняемые подорвали автомобиль с его телом, а Бажин на следующий день переместил останки с места убийства.
В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. Далее оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
В 2014 году Рассел Бентли вступил в ополчение ДНР, где получил позывной Техас, пишет «РБК». Он пропал весной 2024 года. Агентство Sputnik заявило, что американец был его корреспондентом.