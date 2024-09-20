Алаудинов: ВСУ использовали более 200 танков в начале атаки на Курскую область

В начале наступления на Курскую область Вооруженные силы Украины сосредоточили в этом регионе свыше 200 танков и более 400 единиц бронетехники. Об этом в эфире ВГТРК сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Командир спецназа заявил, что «эта операция готовилась как блицкриг». Для проведения этой акции задействовались очень большие ресурсы, добавил он.
Алаудинов отметил, что «больший процент этой техники давно уже сожжен». По его словам, сейчас украинские военные используют резервы, которые предназначались для «критического момента». В том числе западную тяжелую технику.
По мнению Алаудинова, спецоперация завершится до конца 2024 года. Если конфликт затянется, то он может перейти в новую фазу, к которой Запад окажется не готов, добавил он.
По данным Минобороны России на 19 сентября, с начала боев в Курской области ВСУ потеряли 122 танка, 768 боевых бронированных машин и другую военную технику. Общее число потерь украинской армии достигло почти 15 тысяч человек.