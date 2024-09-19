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Белый дом: Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне
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Харрис проведет с ним отдельную встречу undefined
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Белый дом: Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне

Харрис проведет с ним отдельную встречу

Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне украинского президента Владимира Зеленского 26 сентября. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря американского правительства Катрин Жан-Пьер, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

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Уточняется, что вице-президент Камала Харрис также проведет отдельную встречу с Зеленским.

Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также «стратегическое планирование Украины и поддержку США», уточнили в Белом доме. Байден и Харрис подчеркнут «несокрушимое обязательство» поддерживать Киев.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в беседе с Reuters допустил, что также проведет встречу с президентом Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Киев сформулировал все необходимые аспекты и тонкости «плана победы». По данным зарубежных СМИ, одним из пунктов «плана победы» президента Украины станет членство страны в НАТО.

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