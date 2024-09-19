Белый дом: Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне

Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне украинского президента Владимира Зеленского 26 сентября. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря американского правительства Катрин Жан-Пьер, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

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