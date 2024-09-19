Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову

Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 23 декабря бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, передают СМИ из зала суда.
Защита просила о переводе Иванова под домашний арест, но суд отклонил это ходатайство. В уголовном деле нет новых обстоятельств. Иванову предлагали признать вину, но он отказался, передает ТАСС слова его адвоката Мурада Мусаева.
На такой же срок суд продлил арест его предполагаемому соучастнику, бизнесмену Сергею Бородину. Ранее суд продлил арест и другому соучастнику, Александру Фомину.
Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы не разглашать информацию о сборе доказательств.
Тимур Иванов обвиняется в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей. По тому же делу были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. О его увольнении стало известно 20 июня 2024 года.