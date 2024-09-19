Соцобъект и автомобиль повреждены в Белгородской области при атаке дронов ВСУ

Два села Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. Повержены соцобъект и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в селе Казинка Валуйского городского округа дрон-камикадзе атаковал социальный объект и повредил фасад.
В селе Муром Шебекинского городского округа три беспилотника нанесли удар по припаркованному легковому автомобилю. Машина получила повреждения.
Предварительно, во всех случаях обошлось без пострадавших, добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что в небе над Курской областью средствами ПВО была уничтожена украинская ракета.