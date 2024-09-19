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Соцобъект и автомобиль повреждены в Белгородской области при атаке дронов ВСУ
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Предварительно, обошлось без жертв undefined
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Соцобъект и автомобиль повреждены в Белгородской области при атаке дронов ВСУ

Предварительно, обошлось без жертв

Два села Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. Повержены соцобъект и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его данным, в селе Казинка Валуйского городского округа дрон-камикадзе атаковал социальный объект и повредил фасад.

В селе Муром Шебекинского городского округа три беспилотника нанесли удар по припаркованному легковому автомобилю. Машина получила повреждения. 

Предварительно, во всех случаях обошлось без пострадавших, добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что в небе над Курской областью средствами ПВО была уничтожена украинская ракета.

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