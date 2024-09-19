СМИ: Израиль нанес удары по нескольким поселениям на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Утверждается, что цель атак — «сокращение террористического потенциала и военной инфраструктуры организации».
Ливанские СМИ сообщают о массированных авиаударах в окрестностях города Дейр-Канун-эн-Нахр на юге страны.
Израильский портал Ynet отмечает, что удары Израиля совпали по времени с выступлением генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в котором он должен дать оценку израильским кибератакам на Ливана 17 и 18 сентября.
В ответ «Хезболла» атаковала израильские казармы в поселении Шомер в районе Западной Галилеи на границе Израиля с Ливаном, пишет Ливанское национальное агентство (NNA).
«Хезболла» выпустила не менее 40 снарядов из реактивных систем залпового огня по северным районам Израиля, сообщил телеканал Al Mayadeen, По его информации, еще 20 ракет поразили укрепрайоны в Западной Галилее.