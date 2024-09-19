В Калининградском заксобрании рассказали о проблемах с анклавностью региона, которые поручил решить Путин

Президент России Владимир Путин 18 сентября поручил местным и федеральным властям решить проблемы в Калининградской области, связанные с ее анклавностью. О главных трудностях в регионе Daily Storm рассказал экс-кандидат в губернаторы, депутат областного заксобрания Евгений Мишин.





«Когда началась специальная военная операция, против нас применяли различные методы, санкционные пакеты в части транзита калининградского, который у нас сухопутный», — напомнил парламентарий.





Он отметил, что в регионе очень большая была проблема с перевозками фурами, а это была одна из основных отраслей, в которой было задействовано огромное количество людей.





«Здесь оперативно федеральным правительством была введена система компенсаций различных, но тем не менее, учитывая внешнее давление, к сожалению, выстоять отрасль не смогла и сейчас испытывает очень серьезное шоковое состояние из-за пробок на границе», — посетовал он.





В то же время Мишин отметил, что в области есть очень хороший грузовой терминал Храброво с большой пропускной способностью и возможностью принимать все типы воздушных судов гражданской и грузовой авиации. В случае экстренных ситуаций для региона будет возможность транспортировать авиасообщением какие-то отдельные товары, например, лекарства.





Экс-кандидат в губернаторы рассказал, что ранее серьезной трудностью была более дорогая стоимость паромного сообщения по сравнению с железнодорожным. Но благодаря президенту и Минтрансу регион получил субсидию на выравнивание тарифа по железнодорожному прейскуранту, который был еще до введения санкций. «Я говорю про паромное сообщение Усть-Луга — Балтийск, сейчас мощности разрастаются», — пояснил Мишин.





Он выразил надежду, что в ближайшие годы у Калининградской области «будет паромное сообщение с большой Россией, хотя бы в сезон, потому что люди часто про это спрашивают».





Кроме того, депутат отметил, что была продлена программа субсидирования авиационных и железнодорожных билетов, «чтобы жители Калининградской области беспрепятственно могли ездить в большую Россию и в область возвращаться».





«Весь регион старается выдерживать эту ситуацию. Конечно, есть какие-то новшества со стороны наших недружественных соседей — когда-то они хотели со стороны Таллинна открыть прилежащую морскую зону, чтобы ограничить нам паромное сообщение. Тем не менее я считаю, что все ключевые моменты, связанные с энергетической, транспортной и продовольственной безопасностью, благодаря органам федеральной власти и беспрецедентной поддержке — у нас эти вопросы закрыты», — заключил бывший кандидат в губернаторы Калининградской области.





Владимир Путин 18 сентября на встрече с избранными главами регионов заявил, что Калининградская область должна быть не просто крепостью на западных рубежах России, а быть вписана в жизнь всей страны. Президент призвал «сделать все для того, чтобы не было никаких барьеров в передвижении людей», а также создавать условия для экономического развития региона.