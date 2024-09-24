Мизулина: Где школам найти вооруженную охрану, если многие на СВО?

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя Daily Storm проблему безопасности учеников после нападений в Иркутской и Челябинской областях, задалась вопросом, где школам найти вооруженную охрану, если многие на СВО.
Мизулина начала с того, что вопрос безопасности в школах — дискуссионный, многие родители выступают против ограничений, например заборов и вооруженных охранников. Сами учащиеся жалуются, что охранники (как правило, пожилые люди) только «придираются к внешнему виду», но в случае реальной опасности не смогут ничего сделать, отметила общественница.
«Ключевой, например, вопрос связан с тем, где найти такое количество профессионально подготовленных людей, которые смогут обеспечить безопасность учебных заведений. Какое ведомство должно за это отвечать? С учетом проведения специальной военной операции, когда многие подготовленные люди находятся там», — добавила Мизулина.
Она также раскритиковала подход к организации ЕГЭ, когда учеников очень тщательно досматривали и безопасностью занимались педагоги, а не силовики. Но «другого варианта просто не было», сказала глава Лиги безопасного интернета.