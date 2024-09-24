Мизулина: Где школам найти вооруженную охрану, если многие на СВО?

Мизулина начала с того, что вопрос безопасности в школах — дискуссионный, многие родители выступают против ограничений, например заборов и вооруженных охранников. Сами учащиеся жалуются, что охранники (как правило, пожилые люди) только «придираются к внешнему виду», но в случае реальной опасности не смогут ничего сделать, отметила общественница.