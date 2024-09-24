Госдума приняла закон об освобождении от наказания участвующих в СВО подсудимых

Во втором чтении при рассмотрении проекта Госдума поддержала поправку, по которой судебный департамент при Верховном суде России и Минобороны определят порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела подсудимых и освобождения от наказания осужденных в связи с призывом, заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах России либо прохождением службы в период мобилизации, военного положения или в военное время.