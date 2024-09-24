Госдума приняла закон об освобождении от наказания участвующих в СВО подсудимых

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы.
Законопроектом в статье 78.1 Уголовного кодекса России устанавливается возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ либо заключивших контракт о прохождении военной службы там и проходящих военную службу в ВC РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.
Кроме того, вводятся нормы, которые регламентируют основания и порядок принятия судом решений о приостановлении производства по уголовным делам на основании ходатайства командования воинской части, об отмене меры пресечения, а также о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении указанной категории подсудимых.
Подобный механизм предлагается распространить на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Во втором чтении при рассмотрении проекта Госдума поддержала поправку, по которой судебный департамент при Верховном суде России и Минобороны определят порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела подсудимых и освобождения от наказания осужденных в связи с призывом, заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах России либо прохождением службы в период мобилизации, военного положения или в военное время.
Ранее сообщалось, что правительство России поддержало данный законопроект. ТАСС, цитируя проект отзыва, написал, что реализация положений законопроекта не повлечет возникновения финансово-экономических последствий.