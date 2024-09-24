Число пожарных, пострадавших при обстреле ВСУ Горловки, увеличилось до трех

Число пострадавших в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пожарных увеличилось до трех, сообщили в МЧС России.
Ранее ведомство заявляло, что госпитализированы два спасателя после взрыва во время тушения пожара, который возник в Никитовском районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. По данным МЧС России, еще один пожарный погиб.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ранения также получили пять мирных жителей, среди которых есть девочка-подросток.
Пушилин отметил, что 24 сентября украинские войска 16 раз обстреляли республику, выпустив более 40 боеприпасов. Он уточнил, что применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, и ударный БПЛА.
Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал о пострадавших мирных жителях. По его данным, ранения получили три человека.