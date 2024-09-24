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Армия Израиля заявила о новом точечном ударе по Бейруту
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ЦАХАЛ начала новую волну атак undefined
Новости

Армия Израиля заявила о новом точечном ударе по Бейруту

ЦАХАЛ начала новую волну атак

Израильские войска нанесли новый точечный удар по городу Бейруту, столице Ливана, сообщила армейская пресс-служба Израиля.

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Из Ливана поступают данные о том, что удар наносился по бейрутскому району Дахия, где базируется «Хезболла», передает портал Ynet. В самой Израильской армии никаких подробностей не приводят.

Ранее армейская пресс-служба Израиля заявила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую волну атак на объекты «Хезболлы» в Ливане. По словам начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, Израиль не будет давать противнику передышки.

Израильская авиация стала наносить массированные удары по ливанским поселениям с 20 сентября. Цель бомбардировок — дома, где бойцы ливанского движения хранят оружие.

#израиль #авиаудары #хезболла
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