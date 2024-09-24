Собянин: К 2030 году доля новых поездов в метро увеличится до 95%

Доля новых поездов в московском метро к 2030 году увеличится до 95%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он заявил, что сейчас в столичной подземке 6600 вагонов, из которых более 5000 — составы нового поколения. К 2030 году планируется получить еще порядка двух тысяч новых вагонов.
Кроме того, улучшаются технические характеристики вагонов метро в соответствии с пожеланиями пассажиров и машинистов, добавил мэр.
В 2012 году на маршрутах появился поезд «Ока», в 2017 году был запущен состав «Москва», в 2020 году начал эксплуатироваться состав «Москва-2020».
Собянин отметил, что в марте этого года на Замоскворецкую линию вышли самые инновационные поезда серии «Москва-2024». Сейчас они курсируют и на новой — Троицкой ветке.