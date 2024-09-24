При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждены более пяти домов

В результате обстрела города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины повреждения получили более пяти домов, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета России, который фиксировал последствия.
Источник агентства добавил, что обнаруженные фрагменты и осколки от снаряда будут изъяты и направлены на экспертизу для определения конкретного типа и вида снаряда.
Эпицентр взрыва пришелся по частному сектору на Артемовском шоссе. В результате чего были полностью уничтожены несколько частных домов и легковых автомобилей вблизи недостроенного храма, указывает агентство.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки в результате обстрелов ранения получили два мирных жителя республики. ВСУ 36 раз обстреляли регион, выпустив 119 единицы различных боеприпасов.
Ранее МЧС России сообщало, что один спасатель погиб, трое госпитализированы в результате взрыва во время тушения пожара в Никитовском районе Горловки.