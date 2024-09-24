Bloomberg: Союзники Украины могут напрямую обратиться к России

Союзники Киева обсуждают возможность обратиться к российскому руководству напрямую для урегулирования конфликта на Украине в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
По данным агентства, западные чиновники считают, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского не является серьезным изменением правил игры. Один из чиновников назвал план «списком пожеланий».
По меньшей мере один из союзников Киева предположил, что пришло время для нового раунда контактов с президентом России Владимиром Путиным. При этом он отметил, что Путину может обратиться одна из стран или сам Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что «план победы» Украины не имеет отношения к переговорам с Россией и направлен на укрепление ВСУ.