В Нижегородской области заключенные готовили побег из колонии

Троих осужденных, которые готовили побег из колонии в Нижегородской области, обезвредили, заявили в региональном управлении Следственного комитета России.





По версии следствия, осужденные исправительной колонии №6 пытались вступить в религиозное экстремистское объединение, которое запрещено в России, и пропагандировали радикальные религиозные догматы среди других осужденных.





Они с августа по сентябрь 2024 года разработали план побега и приготовили запрещенные предметы для его реализации. В ходе обыска у подозреваемых изъяли экстремистскую религиозную литературу, рукописи и ножи.





Осужденных, планировавших сбежать, изолировали от других заключенных и этапировали в следственный изолятор. Следственный комитет возбудил уголовное дело.





Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли попытку теракта в этой колонии. Заключенные намеревались напасть на сотрудников учреждения, а затем устроить массовый побег. Отмечается, что заключенных обезвредили при попытке вооруженного нападения.