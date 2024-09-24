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В Нижегородской области заключенные готовили побег из колонии
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У них изъяли экстремистскую религиозную литературу и ножи undefined
Новости

В Нижегородской области заключенные готовили побег из колонии

У них изъяли экстремистскую религиозную литературу и ножи

Троих осужденных, которые готовили побег из колонии в Нижегородской области, обезвредили, заявили в региональном управлении Следственного комитета России.


По версии следствия, осужденные исправительной колонии №6 пытались вступить в религиозное экстремистское объединение, которое запрещено в России, и пропагандировали радикальные религиозные догматы среди других осужденных.


Они с августа по сентябрь 2024 года разработали план побега и приготовили запрещенные предметы для его реализации. В ходе обыска у подозреваемых изъяли экстремистскую религиозную литературу, рукописи и ножи.


Осужденных, планировавших сбежать, изолировали от других заключенных и этапировали в следственный изолятор. Следственный комитет возбудил уголовное дело.


Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли попытку теракта в этой колонии. Заключенные намеревались напасть на сотрудников учреждения, а затем устроить массовый побег. Отмечается, что заключенных обезвредили при попытке вооруженного нападения.

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#нижегородская область #побег #колония
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