«Невероятно порядочный человек»: Пригожин поделился мнением о фигуранте дела о нападении на Wildberries

Фигурант дела о нападении на Wildberries Игорь Коноплев — «невероятно порядочный человек» и не мог пойти на преступления, которые ему вменяют, заявил Daily Storm продюсер Иосиф Пригожин, знакомый с Коноплевым много лет.





Настоящее имя мужчины — Идрис Балатбаев. СМИ пишут, что он владеет долей в сети кофеен «Тревелерс кофе». 19 сентября его арестовали по делу о нападении на офис Wildberries, но на следующий день отпустили, пишет Baza.





По словам продюсера Пригожина, он знаком с Балатбаевым с детства. «Он для меня даже ближе, чем родной брат. Он невероятной глубины, порядочнейший человек!» — отозвался собеседник Daily Storm.





Пригожин предположил, что бизнесмену и другим фигурантам «кто-то устроил ловушку»: «Если бы не было какой-то договоренности — он бы, наверное, туда не пошел».





«Максимум, что он мог сделать там, — это разнять людей. Он не конфликтный, а скорее способен разрулить конфликты. В свое время они (Бакальчуки) у него дома часто бывали. Поэтому он имеет полное право как друг попытаться их даже примирить», — рассуждает продюсер.





«Он там был неслучайно. Представьте себе такую вещь: мы с вами дружим, у вас проблема, вы звоните мне и просите помочь. Я иду с вами. А там ловушка. Что ты с этим сделаешь?» — задался вопросом он.





Пригожин также заявил, что Владислав Бакальчук спокойный и порядочный человек. По его мнению, он не мог взять с собой людей, прийти и напасть на кого-то.





Продюсер назвал безумием то, что подобный инцидент может произойти в центре Москвы у стен Кремля.





Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук 18 сентября заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.





В результате перестрелки погибли двое охранников. Еще семь человек получили разного рода ранения.