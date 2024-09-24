Бывшему замминистра обороны Булгакову продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра обороны России Дмитрию Булгакову. Об этом сообщают СМИ из зала суда.
Булгакова будут содержать под стражей до 25 декабря. Заседание суда по ходатайству следователя, который опасался разглашения персональных данных свидетелей обвинения и других участников процесса, проходило в закрытом режиме. Булгакова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Вину он не признает.
Также суд продлил арест двум другим обвиняемым по делу о мошенничестве, Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу, на тот же срок.
Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, сообщает «Ъ». В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей.