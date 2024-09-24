Бывшему замминистра обороны Булгакову продлили арест

Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, сообщает «Ъ». В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей.