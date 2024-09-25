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«Они другого языка не понимают»: Лавров выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине
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Министр отмечал, что РФ не хочет усиления противостояния с Западом undefined
Новости

«Они другого языка не понимают»: Лавров выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине

Министр отмечал, что РФ не хочет усиления противостояния с Западом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия одержит победу в «развязанном западными странами руками украинцев конфликте». По его мнению, другого языка на Западе не понимают.

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«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», — сказал глава ведомства.


Лавров отметил, что для возвращения к истокам ООН Запад должен понять, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна».


До этого Лавров заявил, что Россия не хочет усиления конфликта с Западом. Однако он также напомнил о предупреждении президента РФ Владимира Путина о том, что разрешение Киеву бить западным оружием вглубь российской территории будет означать войну НАТО против России.


Ранее на заседании Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта. Он раскритиковал тех, кто «хочет говорить» с Путиным. 

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