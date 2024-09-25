«Они другого языка не понимают»: Лавров выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», — сказал глава ведомства.





Лавров отметил, что для возвращения к истокам ООН Запад должен понять, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна».





До этого Лавров заявил, что Россия не хочет усиления конфликта с Западом. Однако он также напомнил о предупреждении президента РФ Владимира Путина о том, что разрешение Киеву бить западным оружием вглубь российской территории будет означать войну НАТО против России.





Ранее на заседании Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта. Он раскритиковал тех, кто «хочет говорить» с Путиным.