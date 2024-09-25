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Пушилин сообщил, что ВС РФ заняли Украинск
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Город находится в Покровском районе undefined
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Пушилин сообщил, что ВС РФ заняли Украинск

Город находится в Покровском районе

Российские военные взяли под контроль город Украинск в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.


«Мы видим, что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который был недавно освобожден, но уже, скажем, совершенно там по-другому ситуация дальше развивается», — приводит ТАСС слова Пушилина. 


Глава ДНР сообщил также о продвижении российских войск в районе Селидово. По его словам, в Торецке продолжаются «очень непростые бои».


Украинск — город в Покровском районе ДНР. Расстояние от Украинска до Покровска составляет примерно 20 километров по прямой.

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#сво #днр #пушилин
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