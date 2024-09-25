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Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации
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Она занимает этот пост с сентября 2011 года undefined
Новости

Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации

Она занимает этот пост с сентября 2011 года

Сенаторы единогласно переизбрали Валентину Матвиенко председателем Совета Федерации на четвертый срок. Ее кандидатуру поддержали 155 сенаторов. Голосов «против» и «воздержался» не было.

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Ранее вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил полномочия Матвиенко в качестве сенатора от правительства города.


7 апреля ей исполнилось 75 лет, в тот же день президент России присвоил Матвиенко звание Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом. Две недели назад Матвиенко наградили орденом Кадырова «за неоценимый вклад в развитие законодательной базы страны и активное участие в формировании ключевых инициатив, способствующих укреплению единства и стабильности в обществе».


Совет Федерации назначил Владимира Якушева на должность первого заместителя верхней палаты. Ранее президент России Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда в Уральском федеральном округе.


Также были утверждены изменения в составе руководства палаты. Кроме того, сенаторы встретили новых коллег, среди которых впервые оказались участники СВО.

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