Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации

Ранее вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил полномочия Матвиенко в качестве сенатора от правительства города.





7 апреля ей исполнилось 75 лет, в тот же день президент России присвоил Матвиенко звание Героя Труда за особые заслуги перед государством и народом. Две недели назад Матвиенко наградили орденом Кадырова «за неоценимый вклад в развитие законодательной базы страны и активное участие в формировании ключевых инициатив, способствующих укреплению единства и стабильности в обществе».





Совет Федерации назначил Владимира Якушева на должность первого заместителя верхней палаты. Ранее президент России Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда в Уральском федеральном округе.





Также были утверждены изменения в составе руководства палаты. Кроме того, сенаторы встретили новых коллег, среди которых впервые оказались участники СВО.