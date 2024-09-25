Задержан бывший мэр Сочи Копайгородский

Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали. В отношении него проводятся следственные действия, пишет РИА Новости. Не уточняется, по какой именно статье подозревают экс-мэра курорта. Подробности дела не разглашаются.





По данным Telegram-каналов, сейчас Копайгородский находится в Москве. Дома у него и у остальных фигурантов дела прошли обыски, на допросе в СК была его супруга Анастасия Гредина.





Пост главы Сочи Копайгородский покинул 14 мая 2024 года по собственному желанию. Он отправился на СВО добровольцем, писали СМИ.





Должность он занимал с 2019-го. Предполагалось, что экс-мэр перейдет на работу в одно из федеральных ведомств, однако информация не подтвердилась. Кресло мэра позже занял бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.





Копайгородскому 39 лет, до работы в политике он служил в ВС РФ.