Новости
Новости 18+
St
Задержан бывший мэр Сочи Копайгородский
18+
Дома у него и других фигурантов дела прошли обыски Фото: Wikipedia / Анна Гулева
Новости

Задержан бывший мэр Сочи Копайгородский

Дома у него и других фигурантов дела прошли обыски

Фото: Wikipedia / Анна Гулева

Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали. В отношении него проводятся следственные действия, пишет РИА Новости. Не уточняется, по какой именно статье подозревают экс-мэра курорта. Подробности дела не разглашаются.


По данным Telegram-каналов, сейчас Копайгородский находится в Москве. Дома у него и у остальных фигурантов дела прошли обыски, на допросе в СК была его супруга Анастасия Гредина.


Пост главы Сочи Копайгородский покинул 14 мая 2024 года по собственному желанию. Он отправился на СВО добровольцем, писали СМИ. 


Должность он занимал с 2019-го. Предполагалось, что экс-мэр перейдет на работу в одно из федеральных ведомств, однако информация не подтвердилась. Кресло мэра позже занял бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.


Копайгородскому 39 лет, до работы в политике он служил в ВС РФ.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#копайгородский #задержание #сочи
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...