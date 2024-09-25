Эксперты не нашли ядовитых веществ в воде и продуктах, которые употребляла отравившаяся в Красноярском крае семья

«По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также в продуктах, отобранных в доме, — бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце — превышения нормируемых значений не выявлено», — сообщили в ведомстве.





Там подчеркнули, что исследование питьевой воды также не показало превышения нормируемых микробиологических показателей.





Следствие рассматривает две основные версии — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.





Ранее были допрошены хозяин и продавцы продуктового магазина, фельдшеры Красносопкинской участковой больницы, медики районной больницы, родственники семьи и родители умерших детей.





Известно, что мать и отец четверых скончавшихся детей пришли в сознание. Женщина беременна. По прогнозам врачей, ей и плоду ничего не угрожает.