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Эксперты не нашли ядовитых веществ в воде и продуктах, которые употребляла отравившаяся в Красноярском крае семья
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Родители пришли в сознание, их четверо детей умерли undefined
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Эксперты не нашли ядовитых веществ в воде и продуктах, которые употребляла отравившаяся в Красноярском крае семья

Родители пришли в сознание, их четверо детей умерли

Эксперты не зафиксировали превышения содержания вредных веществ в продуктах семьи из Красноярского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление СК РФ по региону. 

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«По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также в продуктах, отобранных в доме, — бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце — превышения нормируемых значений не выявлено», — сообщили в ведомстве. 


Там подчеркнули, что исследование питьевой воды также не показало превышения нормируемых микробиологических показателей.


Следствие рассматривает две основные версии — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.


Ранее были допрошены хозяин и продавцы продуктового магазина, фельдшеры Красносопкинской участковой больницы, медики районной больницы, родственники семьи и родители умерших детей. 


Известно, что мать и отец четверых скончавшихся детей пришли в сознание. Женщина беременна. По прогнозам врачей, ей и плоду ничего не угрожает. 

#дети #отравление #расследование #красноярский край
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