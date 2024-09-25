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В Кремле заявили, что принуждение России к миру является фатальной ошибкой
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Песков подчеркнул, что сделать это невозможно undefined
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В Кремле заявили, что принуждение России к миру является фатальной ошибкой

Песков подчеркнул, что сделать это невозможно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию главы Украины Владимира Зеленского о принуждении России к миру фатальной ошибкой.

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«Позиция, основанная на попытке принуждения РФ к миру, является абсолютно фатальной ошибкой. Принудить РФ к миру невозможно», — сказал Песков. 


Он добавил, что Россия всегда является сторонницей мира, но при условии, что будет обеспечена безопасность и выполнены задачи спецоперации.


Ранее на заседании Совета Безопасности ООН Зеленский выразил мнение, что конфликт с Россией не может быть урегулирован путем переговоров. Он заявил, что для достижения мира необходимо принудить РФ, и раскритиковал тех, кто стремится наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным. 

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