В Кремле заявили, что принуждение России к миру является фатальной ошибкой

«Позиция, основанная на попытке принуждения РФ к миру, является абсолютно фатальной ошибкой. Принудить РФ к миру невозможно», — сказал Песков.





Он добавил, что Россия всегда является сторонницей мира, но при условии, что будет обеспечена безопасность и выполнены задачи спецоперации.





Ранее на заседании Совета Безопасности ООН Зеленский выразил мнение, что конфликт с Россией не может быть урегулирован путем переговоров. Он заявил, что для достижения мира необходимо принудить РФ, и раскритиковал тех, кто стремится наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным.