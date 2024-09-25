Ослабление идеи светского общества, и причем тут Константин Малофеев? Политологи рассуждают, почему теорию Дарвина хотят убрать из учебников

Еще в 2017 году СМИ писали об объединении «Спаса» с телеканалом «Царьград», основанным российским православным предпринимателем Константином Малофеевым.





Политолог Евгений Минченко считает, что активным обсуждением исключения теории Дарвина из учебников занимается «определенная группа людей, которые пытаются использовать религиозную, консервативную, православную тематику в продвижении своих политических проектов».





«Я думаю, что это группа людей, которые занимаются подготовкой к выборам [в Госдуму] 2026 года. И, судя по источникам, по каналам разгона, скорее всего, это круги, близкие к Малофееву», — предположил Минченко.





Конспирологи бы сказали, что запретить изучать теорию Дарвина предлагают «для привлечения внимания, чтобы на самом деле отвлечь нас от чего-то другого, более важного», говорит политолог Константин Калачев.





«А мне кажется, дело вовсе не в этом. <...> На самом деле, у нас все государство де-юре светское, и не всем это нравится. И кто-то почувствовал — пришло время, что на самом деле идея светского государства в России слабая, увидели слабину, Дарвина используют в качестве тарана», — считает эксперт.





Калачев отметил, что у представителей других христианских церквей, например, у католиков, нет проблем с изучением теории Дарвина в школах.





«Почему у нас? — задался вопросом он. — Мне кажется, это просто наступление активного невежества. Наступление даже не клерикализма [течение, стремящееся к усилению влияния церкви], потому что клерикализм может быть весьма продвинутым».





Константин Калачев напомнил, что многие ученые-физики были верующими людьми. Он убежден, что теория Дарвина и вера в Бога не противостоят друг другу.





«Мне кажется, это только начало, дальше мы дойдем до плоской Земли! <...> Если в России всерьез обсуждают запрет на изучение теории Дарвина в школе — это называется: «Приехали!» — заявил он.





Политолог Михаил Виноградов считает, что, на самом деле, в целом российское общество равнодушно к обсуждению запрета на учение Чарльза Дарвина.





«Я не думаю, что эта тема является популярной, я думаю, что к ней, в общем-то, равнодушны все. Но просто накопление абсурда, которое мы в последние годы видим, оно сейчас прерывает такую очередную некую точку», — объясняет он в беседе с Daily Storm.





В своем Telegram-канале Виноградов добавил, что учение Дарвина за полтора века получило много подтверждений в генетике, палеонтологических и математических данных. В то же время существует точка зрения, по которой это учение «так и осталось теорией/гипотезой и не прошло проверку временем».





«Нет ничего стыдного признаться школьникам в том, что наука толком не в курсе дела ни про происхождение человека, ни про происхождение Земли, ни про наличие/отсутствие божественного фактора и правильность конкретной религии — равно как про то, кто убил Кеннеди и «с какой стороны готовилось нападение», — заключил эксперт.