Минобороны РФ сообщило о взятии Острого и Григоровки в ДНР

Вооруженные силы России заняли населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны.





В ведомстве отметили, что это стало возможным благодаря действиям Южной группировки войск.





Утром 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Украинск перешел под контроль ВС РФ. Он отметил, что продолжаются бои в районе Торецка.





10 сентября Минобороны сообщало о взятии населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Галицыновка. Ранее стало известно о контроле над городом Новогродовка и селом Мемрик.