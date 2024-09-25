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Умер актер из сериала «Солдаты» Роман Мадянов
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Ему было 62 года undefined
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Умер актер из сериала «Солдаты» Роман Мадянов

Ему было 62 года

Скончался актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов. Его не стало на 63-м году жизни. Трагическую новость сообщила актриса Екатерина Стриженова.


Несколько месяцев назад у артиста диагностировали рак легкого. Он проходил противоопухолевое лечение.


Роман Мадянов родился в 1962 году в подмосковном Дедовске. В 1973-м снялся в роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелия «Совсем пропащий» (по мотивам романа Марка Твена). В школьные годы сыграл несколько ролей в фильмах. 


В 1984 году Мадянов окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). В 1985-1987 годах служил в Советской армии. Долгие годы работал в Московском театре имени Маяковского. 


Мадянов известен по ролям в фильмах «Левиафан», сериалам «Домашний арест» и «Солдаты». В последней картине он запомнился зрителям по роли подполковника Колобкова.


Старший брат заслуженного артиста России Вадим Мадянов также был актером. Скончался в 2016 году от инфаркта. 

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