Умер актер из сериала «Солдаты» Роман Мадянов

Скончался актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов. Его не стало на 63-м году жизни. Трагическую новость сообщила актриса Екатерина Стриженова.





Несколько месяцев назад у артиста диагностировали рак легкого. Он проходил противоопухолевое лечение.





Роман Мадянов родился в 1962 году в подмосковном Дедовске. В 1973-м снялся в роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелия «Совсем пропащий» (по мотивам романа Марка Твена). В школьные годы сыграл несколько ролей в фильмах.





В 1984 году Мадянов окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). В 1985-1987 годах служил в Советской армии. Долгие годы работал в Московском театре имени Маяковского.





Мадянов известен по ролям в фильмах «Левиафан», сериалам «Домашний арест» и «Солдаты». В последней картине он запомнился зрителям по роли подполковника Колобкова.





Старший брат заслуженного артиста России Вадим Мадянов также был актером. Скончался в 2016 году от инфаркта.