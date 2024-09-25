Премьеру Словакии Фицо прислали пулю в конверте

Портал отмечает, что рентген показал: в конверте находится патрон. Отправитель письма неизвестен. Эту информацию подтвердили в канцелярии правительства и в правоохранительных органах.





Представитель столичной полиции Михал Зейфф уточнил, что расследованием инцидента занимается региональное полицейское управление в Братиславе.





15 мая 60-летнего премьера Словакии пытался застрелить 71-летний поэт Юрай Цинтула. Он выстрелил в политика из короткоствольного ружья, когда тот подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Нападавший успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот.





Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Он перенес две операции и в июле смог восстановиться и вернуться к работе.