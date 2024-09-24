«На севере нет обезьян, а были, есть и будут люди!»: представители различных конфессий и религиозных направлений рассказали, нужна ли им теория Дарвина

Экс-премьер Чечни Муслим Хучиев призвал исключить из школьных учебников теорию эволюции Чарльза Дарвина. По мнению мужчины, в ней кроется неправда. И вообще, это противоречит всем религиям! В РПЦ, естественно, за. Мол, если мы произошли от обезьяны, то где же Бог?! А что об этом думают представители других вероисповеданий?
Аарон Гуревич, главный военный раввин России:
— Сложный вопрос, потому что в этом есть какая-то дихотомия. С одной стороны, Дарвин был автором теории происхождения видов, а с другой — был религиозен и верил, что наш мир создан кем-то свыше. Может, это стоит изучать в вузах? Когда человек уже сформирован и способен понимать, что наряду с религиозной картиной мира есть и вот такая.
Когда он уже способен мыслить критически!
А насчет школьников я бы подумал. Дарвинизм предполагает несообразие, несовершенность этого мира. Но мы знаем, что сказал Всевышний: «Я сотворил этот мир, и он хорош»!
Зло появилось позже — но это уже другая история.
А если школьники встанут на дарвинистские позиции... Не знаю, мне кажется, это их только запутает. Вплоть до проблем с моралью.
Как произошел человек? (Смеется.) Ну, это известно из Святого Писания. Человек произошел на шестой день творения. Он был создан Богом. По образу и подобию! Какие тут обезьяны?!
Кстати, обезьян он тоже создал на шестой день. Равно как ежа, коня — и кого еще из теплокровных? Но его — последним, Как венец творения!
Все, кто создан в этот день (обезьяны, слоны, мыши, жирафы...) появились, чтобы быть частью Вселенной. Чтобы наполнять мир, куда будет водворен человек. Как хозяин природы! Как царь природы. Как тот, кто выполняет волю Бога и способен выбирать между добром и злом. То есть у него есть право выбора!
А у обезьян такой свободы нет. Верно?
Андрей Бальжиров, санжей-лама, Буддийская традиционная сангха России в Москве:
— Ну, у нас в буддизме не признают творца. Ведь кем был Будда? Он был княжеского рода и ушел из дома, чтобы познать себя. И, как говорится, достиг буддовости.
Теория Дарвина для нас довольно спорна. Не знаю, как у других (у каждого своя правда), а мы не верим, что человек произошел от обезьяны. Хотя и что-то запрещать — это не в наших традициях. Мы этого избегаем.
Помню ли я уроки биологии? Конечно. Происхождение видов путем естественного отбора... Но я никогда не задумывался, нужно мне это или не нужно. Может, оставить и то и другое?
Артур Цыбиков, глава ангарской религиозной организации шаманов «Вечно синее небо», Бурятия:
— Я всецело поддерживаю Муслима Хучиева, потому что в нашем бурятском пантеоне богов и в наших мифах и легендах говорится, что мы были явлены человекоподобными богами. Они прилетели на Землю и создали нас, людей. Потом боги-мужчины взяли в жены земных женщин — и появились полубоги. А богини-женщины взяли в мужья земных мужчин.
Поэтому у нас две расы. Полубоги от богов и полубоги от богинь. И вот где были мужчины-боги — там патриархат. А в тех народах, где женщины-богини, — матриархат.
У нас, у бурятов, есть легенда про быка, есть легенда про орла и есть легенда про лебедя. А в них написано, что они прилетели с созвездий, создали человека и передали нам свою генетику. Научили нас молиться. Научили работать. Кузнечить. Научили нас языкам, научили пахать землю, запрягать коня и добывать блага.
Поэтому теория Дарвина тут ни в какие ворота. Мое личное мнение: количество обезьян определяется деградирующими цивилизациями. Вот сколько обезьян — столько цивилизаций и было на земле. Потому что когда мы перестаем стремиться к богам, перестаем познавать мир — мы попросту деградируем.
Ну и во всех святых писаниях открыто говорится, что человек был создан по подобию Божьему и в каждом человеке есть частица Бога. Его искра. Есть душа. А у животных души нет. И духа нет. Они живут инстинктами.
Человек стал человеком, когда проявил волю и пошел против страха. Когда взял инструмент и начал строить, стал создавать домашний уют и шить одежду из шкур. Могут ли это звери?
Представим, что наши боги-предки — это инженеры из фильма «Прометей». Они создали жизнь. Подчинили все определенной экосистеме, придумали цепи питания, а потом все это запустили. А мы, люди, должны понять, как это устроено.
Поэтому я все это дело только поддерживаю. Не было такого, что человек произошел от обезьяны! Это надо пересмотреть. Как и миф про монгольское иго.
Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети, магистр исламских наук:
— С точки зрения традиционных религий человек был создан по воле Всевышнего и в самой совершенной форме. В Коране говорится: «О люди! Бойтесь вашего господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих…»
Вера в Бога — одна из мировоззренческих основ жизни народов России. В связи с чем по инициативе президента Владимира Путина в Конституцию было внесено упоминание о Всевышнем:
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
На сегодняшний день существует множество теорий происхождения человека. А теория Дарвина неоднократно подвергалась критике, в том числе и в научном сообществе. Следовательно, в рамках школьной программы логично знакомить учеников с разными теориями возникновения жизни, в том числе и божественной. Считаю, что предложение исключить из школьной программы теорию эволюции Дарвина должно быть рассмотрено.
Ненецкий шаман Коля:
— Благодарю за вопрос. Я поддержу эту инициативу. А ответ будет кратким: на севере обезьян нет. Там были, есть и будут люди!