«На севере нет обезьян, а были, есть и будут люди!»: представители различных конфессий и религиозных направлений рассказали, нужна ли им теория Дарвина

Экс-премьер Чечни Муслим Хучиев призвал исключить из школьных учебников теорию эволюции Чарльза Дарвина. По мнению мужчины, в ней кроется неправда. И вообще, это противоречит всем религиям! В РПЦ, естественно, за. Мол, если мы произошли от обезьяны, то где же Бог?! А что об этом думают представители других вероисповеданий?

Аарон Гуревич, главный военный раввин России:

— Сложный вопрос, потому что в этом есть какая-то дихотомия. С одной стороны, Дарвин был автором теории происхождения видов, а с другой — был религиозен и верил, что наш мир создан кем-то свыше. Может, это стоит изучать в вузах? Когда человек уже сформирован и способен понимать, что наряду с религиозной картиной мира есть и вот такая.

Когда он уже способен мыслить критически!

А насчет школьников я бы подумал. Дарвинизм предполагает несообразие, несовершенность этого мира. Но мы знаем, что сказал Всевышний: «Я сотворил этот мир, и он хорош»!

Зло появилось позже — но это уже другая история.

А если школьники встанут на дарвинистские позиции... Не знаю, мне кажется, это их только запутает. Вплоть до проблем с моралью.

Как произошел человек? (Смеется.) Ну, это известно из Святого Писания. Человек произошел на шестой день творения. Он был создан Богом. По образу и подобию! Какие тут обезьяны?!

Кстати, обезьян он тоже создал на шестой день. Равно как ежа, коня — и кого еще из теплокровных? Но его — последним, Как венец творения!

Все, кто создан в этот день (обезьяны, слоны, мыши, жирафы...) появились, чтобы быть частью Вселенной. Чтобы наполнять мир, куда будет водворен человек. Как хозяин природы! Как царь природы. Как тот, кто выполняет волю Бога и способен выбирать между добром и злом. То есть у него есть право выбора!

А у обезьян такой свободы нет. Верно?

Андрей Бальжиров, санжей-лама, Буддийская традиционная сангха России в Москве:

— Ну, у нас в буддизме не признают творца. Ведь кем был Будда? Он был княжеского рода и ушел из дома, чтобы познать себя. И, как говорится, достиг буддовости.

Теория Дарвина для нас довольно спорна. Не знаю, как у других (у каждого своя правда), а мы не верим, что человек произошел от обезьяны. Хотя и что-то запрещать — это не в наших традициях. Мы этого избегаем.

Помню ли я уроки биологии? Конечно. Происхождение видов путем естественного отбора... Но я никогда не задумывался, нужно мне это или не нужно. Может, оставить и то и другое?



