«Вибрирует, пищит, мигает, впечатляет»: вспоминаем пейджеры из 90-х!

Помните этого персонажа из 90-х? Малиновый пиджак, перстень, золотая цепь. А на поясе — конечно же, он, пейджер! Про который все давным-давно забыли и неожиданно вспомнили на фоне сегодняшних событий. Что ж, давайте ностальгировать!
Страшно подумать, но если вы знаете, что это за штука, то по меркам сегодняшней молодежи вас уже можно причислить к динозаврам. Но какой же это был кайф!
Чтобы отправить сообщение на пейджер, нужно было позвонить в специальный центр связи, дождаться ответа девушки-оператора, сообщить ей номер абонента и продиктовать сообщение.
А главное — принять при этом важный вид! Чтобы все думали, что вы не абы кто, а как вон тот дяденька из мерса.
О пейджере мечтали. Пейджер боготворили (до появления мобильных оставались годы, поэтому он казался чем-то внеземным). На пейджер отдавали первые заработанные деньги. И — страшно переживали, когда он издавал свой последний писк.
Что означало: все, дружок, это конец. Гибель империи.
Но для чего на свете существуют приколисты с «Авито», как не для того, чтобы воскрешать прошлое? Как думаете, какой выбрать? Черненький Millennium? Хипповый Philips? Или суровый Frog? Классический. С чехлом и цепочкой.
«Помните те времена, когда на поясе четких поцыков красовались такие девайсы? Дa, это было круто! — говорится в одном из объявлений. — Сейчас молодежь, наверное, и не поймет, что это и для чего».
«Ладно, хватит лирики, — останавливает себя автор. — Продам пейджер Bumerang в рабочем состоянии. Отлично подойдет для коллекции или как дополнение для образа на вечеринку в стиле 90-х. Можно использовать как реквизит для фото и видео съемок. Можно для антуража в интерьере. Выглядит очень атмосферно».
Листаем дальше, а там — о, что это за божество? Неужто он? — тот самый пейджер Motorola, который был у Мишки из 8-го «Б»!
«Рабочий, — сразу успокаивает владелец. — Вибрирует, пищит, мигает, светится, впечатляет. Можно использовать как часы с будильником. Или еще кое-где и кое-как, но это для знатоков».
«В комплекте мягкий чехол на ремень, — сообщает «Авито», — твердый корпус-прищепка, батарейка и даже инструкция».
А вот — гламурный Uniton. Однако хозяин — шутник.
«Продам коллекцию пейджеров, — пишет владелец, — многие работают. Но в нынешних обстоятельствах включать не имею большого желания. Цена — 24 000. Или одна-три тысячи за штуку».
Хотя лот века все-таки не он, а вот эта суровая барсетка. Парни! Милые! Поверьте. Если вы придете с ней на Патрики, а потом медленно достанете из нее сначала кнопочную Nokia, а за ней пейджер Miracle, то все тамошние девочки будут ваши.
Цена — барская: 2000 рублей, в комплекте есть еще и перстень. И пусть хоть кто-нибудь посмеет ляпнуть, что вы из тех времен, когда кассеты перематывались карандашом!
Вот куда все это ушло, куда, ностальгируют люди.
«Первый пейджер? Ну конечно, помню! «Бумеранг» четырехстрочный, — пишет пользователь по имени Тимур. — Купил на деньги, заработанные на стройке. Это был десятый класс».
«А мне было восемь, — вспоминает Ольга. — Старший брат отдал мне свой, чтобы я не рассказала родителям, что он курил и приводил одноклассницу».
«Не-е, мне даже тамагочи не купили...» — жалуется Славик.
«Мне тоже, — сообщает Юлия. — Я сама себе купила, когда пошла работать. В 17. Счастья было...»
И только одна девушка пишет: «Блин, никому больше не скажу, что у меня был пейджер, а то начнете тут вычислять!»
А каким он был у вас? И на что пришлось пойти, чтобы иметь это чудо?