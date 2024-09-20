«Вибрирует, пищит, мигает, впечатляет»: вспоминаем пейджеры из 90-х!

Помните этого персонажа из 90-х? Малиновый пиджак, перстень, золотая цепь. А на поясе — конечно же, он, пейджер! Про который все давным-давно забыли и неожиданно вспомнили на фоне сегодняшних событий. Что ж, давайте ностальгировать!

Страшно подумать, но если вы знаете, что это за штука, то по меркам сегодняшней молодежи вас уже можно причислить к динозаврам. Но какой же это был кайф!





Чтобы отправить сообщение на пейджер, нужно было позвонить в специальный центр связи, дождаться ответа девушки-оператора, сообщить ей номер абонента и продиктовать сообщение.

А главное — принять при этом важный вид! Чтобы все думали, что вы не абы кто, а как вон тот дяденька из мерса.

О пейджере мечтали. Пейджер боготворили (до появления мобильных оставались годы, поэтому он казался чем-то внеземным). На пейджер отдавали первые заработанные деньги. И — страшно переживали, когда он издавал свой последний писк.

Что означало: все, дружок, это конец. Гибель империи.

Но для чего на свете существуют приколисты с «Авито», как не для того, чтобы воскрешать прошлое? Как думаете, какой выбрать? Черненький Millennium? Хипповый Philips? Или суровый Frog? Классический. С чехлом и цепочкой.

«Помните те времена, когда на поясе четких поцыков красовались такие девайсы? Дa, это было круто! — говорится в одном из объявлений. — Сейчас молодежь, наверное, и не поймет, что это и для чего».





«Ладно, хватит лирики, — останавливает себя автор. — Продам пейджер Bumerang в рабочем состоянии. Отлично подойдет для коллекции или как дополнение для образа на вечеринку в стиле 90-х. Можно использовать как реквизит для фото и видео съемок. Можно для антуража в интерьере. Выглядит очень атмосферно».